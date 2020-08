ONE PIECE: Eiichiro Oda risponde alle domande riguardo le scene fan service

Nel mondo dei manga e degli anime, specialmente appartenenti alla categoria shonen, è quasi impossibile non trovare scene e sequenze fan service, e per questo molte serie sono state accusate. La stessa ONE PIECE la punta di diamante di Weekly Shonen Jump, ha visto molte lamentele a riguardo, e l'autore Eiichiro Oda non ha esitato a rispondere.

Teniamo subito a precisare che il maestro Oda è solito rispondere a qualsiasi domanda gli venga posta nell'apposita rubrica SBS, presente nei volumi tra un capitolo e l'altro, e che spesso tende a scherzare su quanto chiesto. Il primo commento che vogliamo mostrarvi è inerente al capitolo 859.

Un fan, dal nome Heart-Racing Nosebleed ha semplicemente commentato dicendo di aver molto apprezzato la scena in cui si Luffy vede Reiju in mutande. La risposta del maestro è stata alquanto diretta, e ha osservato come basti davvero poco per far perdere il controllo alle persone.

La seconda domanda, che è più una lamentela, riguarda invece la scena del bagno di Nami, vista nel capitolo 858. Un fan infatti ha chiesto al mangaka come gli spettatori dell'anime dovrebbero assistere ad una sequenza del genere, magari con i loro genitori e parenti vicino. A questa ridicola domanda Oda ha risposto: "Ma che succede con queste domande ultimamente?! È strano..un tempo tutta l'umanità era nuda! Se una scena del genere vi fa preoccupare così tanto, forse dovreste imparare un po' di autocontrollo."

Ricordiamo che sono già emersi gli spoiler del capitolo 988, ed è stata rivelata la copertina di ONE PIECE Magazine 10.