ONE PIECE, Eiichiro Oda rivela il Frutto di Eustass Kid nelle SBS del volume 99

Eiichiro Oda ha un grande ammontare di elementi da introdurre e approfondire in ONE PIECE. Purtroppo però non tutti trovano spazio e talvolta il mangaka, per sopperire alle mancanze, illustra capacità e dettagli minori in altri modi. Uno di questi sono le SBS, gli angoli dei tankobon di ONE PIECE dove Oda risponde alle domande dei lettori.

Con l'uscita di ONE PIECE 99 in Giappone il mangaka ha rivelato nuove informazioni sul suo mondo e i suoi personaggi. Stavolta si è soffermato anche sul potere dei Frutti del Diavolo, rivelando finalmente qual è il nome di quello in possesso di Eustass Capitano Kid. Il pirata dai capelli rossi ha un frutto che gli permette di manipolare il metallo, ma non era mai stato rivelato il suo nome in ONE PIECE.

Nelle SBS di ONE PIECE volume 99, Oda ha rivelato che si chiama Jiki Jiki no Mi, ovvero il potere dei magneti. Il mangaka ha però detto ai suoi lettori che non si soffermerà adesso sui poteri di questo Frutto del Diavolo dato che lo approfondirà in futuro nel manga di ONE PIECE. Considerata la situazione attuale a Onigashima, potrebbe mancare al momento in cui Kid mostrerà tutte le caratteristiche del proprio Frutto del Diavolo.

Intanto il pirata ha avuto spazio negli spoiler di ONE PIECE 1015.