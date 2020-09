ONE PIECE: Eiichiro Oda rivela le sue intenzioni sul capitolo 1000, ecco quando uscirà

Il capitolo 1000 di ONE PIECE si avvicina sempre di più. Con il capitolo 990 pubblicato la scorsa settimana è partito anche un conto alla rovescia che mette sempre più eccitazione ed ansia ai fan. Ci sono tante cose che potrebbero accadere in questo fantomatico capitolo, e Oda contribuisce ad alimentare la tensione con un commento.

Su Weekly Shonen Jump un piccolo angolo viene dedicato anche ai commenti degli autori. Con i primi leak del #43 è stato anche visionato il nuovo commento di Eiichiro Oda e il mangaka parla proprio di ONE PIECE 1000 e delle sue intenzioni, oltre che delle pause che affronterà nei prossimi mesi.

Innanzitutto, l'intenzione di Eiichiro Oda è di pubblicare ONE PIECE 1000 quest'anno, quindi durante il 2020. Considerato che in quest'anno editoriale di Jump, che terminerà a fine novembre, non è più possibile vedere tale capitolo, vuol dire che potremo aspettarci l'atteso traguardo nelle ultime settimane di dicembre, se non addirittura nell'ultimissima uscita dell'anno di Weekly Shonen Jump. Alla peggio, il capitolo 1000 di ONE PIECE potrebbe anche inaugurare il 2021.

Nella seconda parte del commento invece Eiichiro Oda si sofferma sulle pause del suo manga. Come sapete, a causa del Coronavirus la routine di lavoro è completamente cambiata e ciò ha portato il mangaka a fare più stop di prima. Per questo Oda informa che nei prossimi mesi a causa della pandemia ci saranno 2 capitoli e poi una pausa, oppure 3 capitoli e poi una pausa.

Chissà che sorprese ci riserverà Oda per il capitolo 1000 di ONE PIECE, dove potrebbe esserci una rivelazione scottante o l'inizio della battaglia finale con Kaido.