ONE PIECE: Eiichiro Oda ha rivelato in che mese sta avvenendo la saga di Wano per errore?

Nell'avventura di ONE PIECE non vengono mai indicate delle date precise sul quando ci sono determinati eventi. Finora gli appassionati hanno più o meno supposto quanto tempo ci volesse per andare da un'isola all'altra ma poco altro. Eppure forse per un errore fortuito potremmo aver scoperto in che mese si tengono gli avvenimenti di Wano.

Proprio all'inizio della saga di Wano, nel capitolo 911 di ONE PIECE risalente a quasi tre anni fa, Rufy incontrò la piccola Tama e il suo maestro Tenguyama Hitetsu. Per salvare il pirata dal cappello di paglia, Tama gli dona un po' di riso che però era stato comprato per festeggiare l'ottavo compleanno della bambina.

In queste ore sono trapelate in rete le prime informazioni su ONE PIECE Vivre Card, uno dei volumi speciali preparati da Eiichiro Oda e che arricchiscono il suo mondo e i suoi personaggi. E proprio in questo nuovo volume c'è una scheda relativa a Tama. Nata ad Amigasa, alta 108 centimetri, posseditrice del Frutto Kibi Kibi no Mi, Tama è nata il 3 marzo. Di conseguenza, se il mondo di ONE PIECE avesse il nostro stesso calendario, sapremmo che tutti gli avvenimenti di Wano stanno avvenendo a marzo.

Considerato il tempo trascorso dall'inizio della saga, gli ultimi capitoli di ONE PIECE con lo scontro tra Rufy e Kaido sta avvenendo nella seconda metà di marzo, intorno al 17 del mese. È possibile che Eiichiro Oda abbia rivelato questa informazione per errore, ma considerato che la seconda metà di marzo coincide anche con l'arrivo della primavera, un periodo importante per i giapponesi poiché simbolo di rinascita e in cui si tiene anche il famoso Hanami, la fine del dominio di Kaido coinciderebbe anche con la fine del teorico inverno.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.