One Piece, Eiichiro Oda già rivelò le nazionalità dei Cappelli di Paglia: ecco quali sono!

Ora che la serie live-action di One Piece è sbarcata su Netflix, letteralmente, i fan hanno potuto conoscere il cast. Alcuni fan sono rimasti delusi dal vedere gli attori scelti per interpretare i protagonisti principali, nonostante fossero tutti una scelta del creatore Eiichiro Oda stesso.

Forse solo alcuni sanno o ricordano che il noto autore aveva già rivelato, circa tredici anni fa, la nazionalità di ogni personaggio del manga. Nel corso della pubblicazione del manga, Oda ha sempre risposto alle domande dei fan. In uno di questi casi, un fan ha chiesto all'autore riguardo alla nazionalità dei cappelli di paglia se vivessero nel mondo reale, a cui Oda ha prontamente risposto in base all'aspetto di ciascun personaggio.

A questo proposito, per tutti coloro che credono che tutti gli attori dovrebbero essere giapponesi, ecco le vere nazionalità dei Cappelli di Paglia. Luffy sarebbe brasiliano, l'attore della live-action Iñaki Godoy è messicano ma la scelta resta comunque adatta molto adatta. La prima lingua di Rufy sarebbe il portoghese, e il suo abbigliamento normale renderebbe sicuramente giustizia al clima del paese sudamericano.

Mentre invece, e così è stato, l'unico membro di nazionalità giapponese del gruppo sarebbe solo Zoro, dal momento che sarebbe anche l'unica incline alla propria personalità. Lo stile del combattente e dello spadaccino è sempre stato incline agli elementi tradizionali giapponesi.

Se la navigatrice dei Cappelli di Paglia provenisse dal pianeta Terra, verrebbe dalla Svezia, secondo Oda. L'ambiziosa Nami sarebbe apparentemente una discendente delle regioni settentrionali dell'Europa, a parte il colore dei capelli, gli svedesi sono noti per essere alti e soprattutto ricchi.

Questa volta Oda è stato un po' più vago con Usopp che con il resto dell'equipaggio. L'autore di One Piece ha confermato che il cecchino di Cappello di Paglia è di origine africana. Sebbene Oda non abbia specificato il paese, Usopp verrebbe dal continente africano. Nella copertina del capitolo 790, Oda ha disegnato i Cappelli di Paglia negli abiti di diversi paesi, dove ha messo il cecchino con indosso abiti tradizionali brasiliani, che senza dubbio si adattano perfettamente anche a Usopp.

Sanji sarebbe francese. Sebbene il cuoco sfoggi un biondo brillante, una caratteristica non così comune in Francia, le sue sopracciglia e il pizzetto indicano un'immagine molto più stereotipata di un francese. Il Paese dell'Europa occidentale è spesso visto come una capitale romantica nota per la sua impareggiabile gastronomia: tutte caratteristiche evidenti in comune con il cuoco. L'amore di Sanji per il cibo e, soprattutto, per il romanticismo (o per meglio dire per le donne) sono caratteristiche che vengono in mente a chiunque pensi al fedele cuoco dei Cappelli di Paglia. Una nota divertente: i francesi hanno anche la reputazione di essere fumatori, proprio come il nostro cuoco preferito.

Da animale domestico dei Cappelli di Paglia a loro medico incredibilmente geniale, Chopper può ora aggiungere "canadese" alla sua lista di titoli. Secondo Oda, la renna antropomorfa nota per la sua golosità deriverebbe dalle terre più settentrionali del continente nordamericano. Certo, non è presente nella live-action ma dovrebbero tenerlo in considerazione!

La stessa cosa vale per Nico Robin, che invece verrebbe dalla fredda Russia se vivesse nel mondo reale che conosciamo oggi. L'archeologa dei Cappelli di Paglia con i suoi occhi azzurri e i suoi capelli lunghi e scuri, costituiscono un'immagine molto stereotipata dei tratti dell'Europa dell'Est, ed è molto probabilmente il motivo per cui Oda ha classificato l'archeologa come russa.

Un dettaglio interessante che vale la pena sottolineare è che, dopo gli eventi dell'Arcipelago Sabaody, Orso Bartholomew, il cui nome originale Kuma viene proprio da un fiume russo, manda Robin in un ponte chiamato Tequila Worf, che è spaventosamente simile alle terre russe per l'architettura e soprattutto per il clima estremo.