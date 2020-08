ONE PIECE: Eiichiro Oda saluta la Tokyo Tower con uno struggente messaggio

ONE PIECE non è solo un fumetto o un anime che accompagna settimanalmente milioni di fan in tutto il mondo, bensì un'icona della cultura nipponica adatta sia per grandi che piccini. E quale simbolo più della Tokyo ONE PIECE Tower rappresenta al meglio una tradizione ormai ventennale?

Il nuovo Coronavirus non ha avuto pietà per nessuno, nemmeno per gli studi di animazione che si trovano adesso ad affrontare pesanti crisi di bilancio. In alcuni casi, infatti, diverse compagnie sono cadute in rosso del 40%, numeri spaventosi che aprono al rischio fallimento. Ma le aziende produttrici non saranno le uniche ad affrontare un periodo nero, in quanto a partire dal 31 luglio ha ufficialmente chiuso la Tokyo ONE PIECE Tower e, con essa, tutte le attrazioni a tema.

Anche Eiichiro Oda ha voluto commentare lo spiacevole evento attraverso un messaggio che qui segue: "Chi avrebbe mai immaginato un mondo come questo?! Anche se non sono potuto andarci so che è stato particolarmente divertente. È davvero un peccato, nonostante siano passati 5 anni. Sì, 5 anni ricchi di ricordi per i fan. Come dimenticare tutti quei attori che hanno lavorato tutti i giorni, quelle splendide attrazioni e il potere dello staff che ha supportato tutto ciò! È stato bello finché è durato e penso che il tempo passato ne sia valso la pena. Lasciate che vi chieda di fare una cosa per me, ringraziate tutti! Non vedo l'ora di potervi rivedere in un altro modo. Grazie ancora per aver creato questo spazio dedito al divertimento per ben 5 anni!"

E voi, invece, cosa ne pensate delle sue parole? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.