ONE PIECE: Eiichiro Oda scherza con i filtri AI, ecco un Rob Lucci molto particolare

Le IA hanno preso piede negli ultimi tempi. In origine erano usate per motivi scientifici, ma adesso le cose sono cambiate. Tra software online per la creazione di panorami e app che modificano una foto per dare altri effetti particolari a uno scatto, gli store sono pieni di proposte. Anche il mangaka di ONE PIECE ha voluto provarne una.

Eiichiro Oda, l'autore del manga, ha deciso di provare per l'appunto una AI ma in una situazione un po' diversa rispetto al solito. Durante la Jump Festa 2023 tenutasi tra il 17 e il 18 dicembre è stato presentato un video poi rimbalzato anche sul canale ufficiale Youtube di ONE PIECE e su altri account social. In questo video, Oda disegna un Rob Lucci normalmente, con la sua nuova versione da agente della CP0.

Applicando però un filtro di una AI genderbent, Rob Lucci si trasforma in una ragazzina come si può vedere nel filmato in basso. Niente più sguardo arcigno e portamento terrificante e omicida, adesso c'è una graziosa ragazza dal cappello bianco e il cappotto dello stesso colore. Per divertirsi ancora di più, Eiichiro Oda ha disegnato Rufy che incontra questa nuova versione di Rob Lucci a Egghead, in pratica ha rivisto ciò che è successo di recente nel manga ma con la nuova versione al femminile del ghepardo.

Il video poi continua con altre illustrazioni inedite e originali dedicate a questa Rob Lucci che di sicuro non diventerà mai canonica nel manga. Vi aspettavate un risultato del genere? Intanto si avvicina un confronto con gli spoiler di ONE PIECE 1070.