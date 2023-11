ONE PIECE, Eiichiro Oda si scusa con i fan: le parole dell'autore sul capitolo 1098

In 26 anni di serializzazione e quasi 1100 capitoli pubblicati non era mai successo prima. Per la prima volta un capitolo di ONE PIECE è uscito incompleto, con disegni solamente abbozzati e illustrazioni non bene definite. Eiichiro Oda si è scusato con i suoi fan per l'uscita di ONE PIECE 1098.

Da qualche mese a questa parte la pubblicazione di ONE PIECE vive un periodo d'incertezza. Eiichiro Oda, storicamente sempre preciso come un orologio svizzero, è stato sommerso dagli impegni e da condizioni fisiche incerte che negli ultimi mesi lo hanno costretto a qualche pausa di troppo. Ma quello che è accaduto con il capitolo 1098 di ONE PIECE non ha precedenti. La leggenda vivente dell'industria dei manga ha pubblicato delle pagine artisticamente incomplete.

Buona parte dei disegni di ONE PIECE 1098 non sono stati completati, e lo possiamo notare soprattutto dalle matite ancora tratteggiate, da alcuni disegni solamente abbozzati e dai retini applicati in modo incorretto. Ciò non ha minimamente influito sul capitolo, uno dei più emozionanti e tragici degli ultimi tempi, ma questa situazione eccezionale ha costretto Oda-sensei alle scuse ufficiali.

Il messaggio di scuse di Eiichiro Oda è piuttosto originale e lo ai trova sulla gamba di Brook nell'illustrazione che fa da cover a ONE PIECE 1098. "Non sono riuscito a ultimare il capitolo. Vi chiedo scusa", recita il messaggio dell'autore, che andrà a correggere il capitolo poi con la successiva pubblicazione in formato tankobon. Il motivo per il quale sia accaduto ciò non è ancora chiaro, ma probabilmente non sarà l'unica eccezione. Questa situazione molto probabilmente si ripeterà, poiché come dimostrano gli ultimi mesi le condizioni di Oda non sono propriamente le migliori. Nel frattempo, ONE PIECE si ferma per una settimana, cosa che certamente permetterà all'autore di recuperare e di permettere una corretta pubblicazione del capitolo 1099.