ONE PIECE: Eiichiro Oda svela l'ispirazione dietro il Gear Fifth di Luffy

Uno dei più grandi colpi di scena di ONE PIECE è stato scoprire la vera natura del frutto Gom Gom, ovvero un frutto di tipo Zoo Zoo Mitologico modello Nika. Una rivelazione tale da sconvolgere l’intera community, grazie anche alla manifestazione della nuova forma di Luffy: il Gear Fifth raggiunto durante lo scontro con l’Imperatore Kaido.

Il design della trasformazione più recente del protagonista ha immediatamente conquistato moltissimi lettori, generando discussioni e curiosità dietro una rappresentazione così buffa per uno dei poteri probabilmente più incredibili del Nuovo Mondo. Nel corso di un’intervista organizzata per celebrare i 25 anni del manga, Oda ha spiegato come il Gear Fifth sia stato davvero importante per lui, una vera sfida.

Parlando di cosa lo abbia portato a scegliere un design del genere, il maestro ha detto: “L’ho disegnato così pensando molto al fatto che sarebbe stato ok se ai lettori non fosse piaciuto. Volevo solo divertirmi ed essere più giocoso nelle battaglie”. Un’asserzione a cui Oda ha poi aggiunto la volontà di riprendere quei modi espressivi, tipici dei vecchi manga, che col tempo si sono persi, come rappresentare la corsa con dei cerchi concentrici al posto delle gambe, o trovate del genere.

Si tratta quindi di riferimenti ad uno stile cartoon, che nel combattimento contro Kaido emergono attraverso la maniera ridicola con cui Luffy attacca l’avversario in diverse occasioni. Fateci sapere cosa ne pensate di queste rivelazioni nei commenti. Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1055 di ONE PIECE.