ONE PIECE: Eiichiro Oda svela un segreto sui genitali di Jozu

Tanti Frutti del Diavolo, ognuno con un proprio potere, significa una pletora di capacità e caratteristiche diverse per i personaggi che li mangiano. Alcune di queste sono strambe, altre più normali. E in una SBS di ONE PIECE, Eiichiro Oda ha svelato la peculiarità di una di esse.

Negli scorsi giorni in rete è emersa una delle SBS di Eiichiro Oda, i famosi dettagli che l'autore scrive e che contribuiscono ad ampliare il mondo di ONE PIECE che sia con dati rilevanti che con curiosità sciocche e di poco conto. Una di queste parla di Jozu, ex ammiraglio di Barbabianca, e di quali sono gli effetti del Frutto del Diavolo su una certa parte del corpo.

Il Frutto del Diavolo di Jozu permette all'uomo di trasformare parti del proprio corpo in diamante e un fan ha chiesto se anche il pene di Jozu diventa di diamante in questo processo. Senza remore, il mangaka ha dato una risposta: sì, il pene di Jozu diventa di diamante. Chissà se il comandante della terza flotta di Barbabianca riuscirà a sfruttare questa pecularità.

Sicuramente non la più importante delle informazioni, ma qualche fan potrebbe riuscire a creare qualche teoria sui Frutti del Diavolo del mondo di ONE PIECE partendo da qui. In ogni caso, la fan base del manga di Oda ha sicuramente un'altra domanda senza risposta: quanto e come può allungarsi il pene di Monkey D. Rufy.

Intanto, i fan attendono il volume 95 di ONE PIECE di cui è stata appena svelata la copertina. Quali saranno le SBS he Oda inserirà stavolta?