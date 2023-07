ONE PIECE: Eiichiro Oda torna a parlare della compianta Going Merry

Nel loro lungo viaggio i Mugiwara hanno avuto due splendide navi, molto diverse tra loro. La prima nave dei protagonisti di ONE PIECE è stata l’indimenticabile Going Merry, un dono da parte di Kaya e Merry, bruciata alla fine della saga di Enies Lobby in una scena struggente e inizialmente considerata rischiosa da parte di Eiichiro Oda.

Infatti, come riportato nel post presente in fondo alla pagina da @SandmanAP, utente che da anni approfondisce argomenti della serie aggiungendo anche curiosità, in un’intervista del 2007 Oda ha ammesso di aver preso un grosso rischio rappresentando la fine della Going Merry in un modo così magico, prendendo come spunto il Klabautermann, spirito protettore delle navi secondo le leggende del Mar Baltico e del Mare del Nord.

“Se i lettori avessero detto “le navi non parlano” sarebbe stata la fine. Ho fatto del mio meglio ma non sapevo quanto i lettori fossero così legati alla nave. L’accoglienza ricevuta è stata incredibile, di gran lunga più positiva di quanto mi aspettassi”, così ha commentato Oda pochi mesi dopo la pubblicazione del capitolo 430, “Cade una soffice neve di ricordi”, avvenuta il 7 ottobre 2006. Una mossa sì rischiosa, ma che ha dato vita ad uno dei momenti più intensi dell’intera avventura vissuta dai Pirati di Cappello di Paglia, e che ancora oggi gli appassionati ricordano con affetto, come se avessero dovuto salutare un vero membro dell’equipaggio.

E voi cosa ne pensate della scelta di Oda di far parlare la Going Merry negli ultimi attimi prima di finire distrutta? Vi ha colpito? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.