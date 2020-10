ONE PIECE: Eiichiro Oda torna a scusarsi sulle pagine di Shonen Jump

La serie di ONE PIECE si trova ormai da 23 anni sulle pagine della rivista più importante per quanto riguarda la pubblicazione e diffusione di manga in Giappone, Weekly Shonen Jump, e in seguito ad un'improvvisa pausa per motivi di salute, l'autore Eiichiro Oda ha chiesto scusa ai lettori con un breve messaggio.

"Non ci sono scuse! Sono veramente, veramente dispiaciuto. Grazie a tutti voi per i vostri pensieri positivi. Migliorerò!" queste sono le parole usate dal sensei, che potete trovare nel post riportato in calce, per giustificare la sua attuale condizione fisica, e i fan non hanno esitato a rispondere con messaggi positivi, dicendo che non c'è bisogno di scusarsi, e augurando al mangaka di riprendersi presto.

Oda ha sempre confermato quanto nel suo lavoro il sostegno dei lettori sia uno degli aspetti che lo portano ad andare avanti, a non deludere mai nessuno. Oda rimane ad ora uno dei maestri del settore, non solo per l'importanza dell'opera in sé, ma soprattutto per lo straordinario ritmo produttivo che ha avuto nel corso di questi 23 anni di pubblicazione, visto che in tale arco di tempo ha raggiunto quasi i 1000 capitoli.

Ricordiamo inoltre che Boa Hancock ha preso vita in un bel cosplay, e vi lasciamo alle anticipazioni sul capitolo 993 di ONE PIECE.