One Piece: Eiichiro Oda usa l'IA? Un filmato scatena la polemica

Poche questioni urtano la sensibilità degli amanti degli anime come quella relativa all'Intelligenza Artificiale. Chi ne fa uso, a detta di alcuni fan, fa il tifo per il tramonto dell'industria, e bisognerebbe perciò stigmatizzare ogni tipo di utilizzo della tecnologia. E in questo vortice di polemiche è finito di recente anche Eiichiro Oda.

Poco prima di Natale, l'account ufficiale twitter (o meglio, X) di One Piece ha diffuso il video di una canzone dalla durata di 75 secondi intitolata “YO-HO-HO We Pirates” e inviata ai moderatori della pagina dallo stesso Oda. Il filmato, in apparenza privo di alcun elemento di dibattito essendo cadenzato da uno spirito puramente ludico e disimpegnato, si è tramutato improvvisamente nel pomo della discordia tra i fan, portando gli appassionati dell'opera a vedere nel video una forma di sdoganamento – e quindi di legittimazione – dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nei linguaggi dell'animazione nipponica.

Non è chiaro, con precisione, per cosa sia stata utilizzata qui l'AI, anche se è ipotizzabile che il testo della canzone, così come il cantato, siano stati realizzati con l'ausilio delle tecnologie di automazione informatica. Un fattore, questo, che ha scatenato immediatamente nelle community online dei moti di ira nei confronti del mangaka, colpevole (a detta loro) di convalidare l'uso di quella strumentazione che porterà in futuro alla sostituzione del capitale umano da parte della macchina, soprattutto in un'industria come quella degli anime, dove già il personale dipendente è falcidiato da condizioni lavorative poco agiate.

Se già la tematica in sé si rivela essere un tasto dolente agli occhi dei fan, quello che ha sorpreso gli appassionati dell'opera di Oda è stato il tempismo con cui il mangaka ha diffuso questo video, specialmente nel momento storico in cui One Piece sta raccontando la tragica storia di Kuma, ovvero la traiettoria di un uomo che prima si è visto privare della coscienza, e poi trasformare in un automa senza giudizio né personalità, fino ad essere sostituito da mere strumentazioni cibernetiche quali i Pacifista.

Detto questo, occorre sottolineare che Oda (almeno fino ad ora) non si è mai servito degli strumenti dell'Intelligenza Artificiale per quanto riguarda la composizione della sua opera, né in relazione alla stesura dei testi, né tanto meno in riferimento alla definizione grafica delle tavole. Perciò ritenere che l'autore, con questo innocuo e ludico videoclip celebrativo, stia promuovendo l'uso sistematico della IA nell'industria degli anime non è solo errato, ma denota una facile tendenza di alcune community nel cedere agli isterismi, senza ragionare su cosa ci sia davvero dietro ad un'operazione (appunto promozionale) di questo tipo.

Inoltre basterebbe osservare con attenzione il percorso di Orso, ciò che si cela dietro il suo gesto sacrificale, per comprendere quanto l'autore creda ciecamente nella singolarità - e quindi, nell'insostituibilità – dell'uomo. Perché anche nel caso Kuma non sopravviva in One Piece all'incidente di Egghead, vorrà dire che il personaggio sarà rimasto fino all'ultimo respiro umano, dal momento che solo gli uomini, a differenza delle macchine, hanno il privilegio di rimanere fedeli a sé stessi anche in faccia alla morte.