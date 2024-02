ONE PIECE, in che modo Elbaf è connessa al Dio del Sole Nika?

L’incidente di Egghead ha portato sull’isola laboratorio del geniale Vegapunk moltissime personalità rilevanti nel Nuovo Mondo, e dopo l’arrivo di Ammiragli, ex membri della Flotta dei Sette, come Kuma, e persino uno degli astri di saggezza, Jaygarcia Saturn, nel capitolo 1106 di ONE PIECE Oda ha voluto aggiungere un’altra grande sorpresa.

Attenzione, perciò, ad eventuali spoiler sul capitolo più recente della serie.

Nel capitolo 1106, disponibile su MangaPlus, ad unirsi alla baraonda che sta stravolgendo le acque di Egghead sono Dori e Brogi, i due giganti incontrati ormai molto tempo fa dai Mugiwara sull’isola di Elbaf. Giunti sull’isola i due non lasciano dubbi riguardo il loro curioso intervento, asserendo con semplicità di essere lì per il Dio del Sole Nika. Per comprendere meglio il motivo dietro la connessione tra i due giganti e Nika, però, occorre fare un salto indietro, tornando al flashback di Big Mom durante l’arco ambientato nel suo dominio: Whole Cake Island.

Attraverso gli occhi di una Charlotte Lin Lin ancora bambina, Oda descrive ai lettori l’evento annuale più importante dell’isola di Elbaf: il solstizio invernale, celebrato in una festa alla quale seguono dodici giorni di digiuno. Questa sorta di commemorazione viene organizzata per rendere omaggio al sole, e, più nello specifico al dio del sole, Nika.

Ma per quale motivo i giganti di Elbaf venerano questa divinità? La risposta potrebbe essere, semplicemente, che tempo fa Nika fosse stato un loro grande alleato, o li avesse in qualche modo liberati da condizioni di schiavismo, visto il suo titolo, probabilmente ereditato anche da Luffy, di guerriero della liberazione. Stavolta, però, visto il loro intervento potrebbe spettare a loro combattere per la libertà, e magari una volta sistemata la pericolosa questione di Egghead, potrebbero rivelare a Luffy e compagni altre importanti verità sulla connessione tra Elbaf e Nika.

