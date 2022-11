ONE PIECE, sarà Elbaf la prossima saga del manga? Ecco perché la strada è spianata

Si è discusso per lungo tempo quale sarebbe stata la saga dopo Wano. Nessuno poteva prevedere quella attuale, ambientata su un'isola mai nominata prima ma che ha permesso ai protagonisti di ONE PIECE di incontrare il personaggio più influente e geniale della sua era, il dottor Vegapunk. Eppure questo non è che un tassello per la fase conclusiva.

Il manga infatti dovrà dirigersi velocemente verso la fine toccando una miriade di punti rimasti in sospeso. Mentre i mugiwara conoscono meglio i segreti di Vegapunk e tutta la conoscenza che deve trasmettere, gli ultimi capitoli di ONE PIECE sembrano che abbiano già fatto presente quale sarà la strada che i pirati protagonisti devono seguire.

Conoscere meglio il secolo vuoto e il regno antico sarà necessario per capire meglio la storia di questo mondo, ma anche per avere speranze di trovare l'ultimo Road Poneglyph necessario per arrivare a Laugh Tale. E il capitolo 1066 di ONE PIECE ha anticipato che a Elbaf, l'isola dei giganti, c'è il tesoro di Ohara.

Da tempo si vocifera che Elbaf sarebbe stata una delle saghe di ONE PIECE e ora più che mai sembra obbligatoria per i mugiwara quella tappa. Finalmente quindi dopo Egghead potrebbe arrivare il turno dell'isola dei giganti.