ONE PIECE: l'eleganza di Nico Robin a Wano rappresentata in un bel cosplay

L'arco narrativo ambientato nel Paese di Wa oltre ad essere uno dei più longevi dell'intera epopea piratesca creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE, ha introdotto molti dettagli importanti, e continua a sorprendere i lettori con incredibili colpi di scena, soprattutto dopo la prospettiva di uno scontro epocale nell'ultimo capitolo pubblicato.

In questa particolare nazione, isolata dal resto del Nuovo Mondo, Luffy e compagni si sono dovuti adattare alle usanze locali, vestendo abiti che riprendono lo stile adottato durante l'epoca feudale, e l'archeologa del gruppo, Nico Robin, ha deciso di diventare una geisha, chiamata O-Robin, ottenendo anche una discreta fama.

Riprendendo il design elaborato da Oda, e aggiungendo qualche tocco originale, la cosplayer @robin_ren ha condiviso su Instagram la sua personale interpretazione della pirata che potete vedere nelle immagini riportate in calce. A differenza degli altri Mugiwara, Robin non ha ricoperto un ruolo rilevante nel corso dell'attuale arco narrativo, nonostante sia apparsa in un recente flashback con Law, riguardante il mistero della D., ma potremmo aspettarci un suo intervento nell'ormai prossimo scontro tra vecchia e nuova generazione.

Ricordiamo che una profezia fatta Oden sembra riferirsi a Luffy, e vi lasciamo ad uno spettacolare doppio cosplay dedicato a Sanji e Zoro.