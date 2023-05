ONE PIECE: l'eleganza di Sanji in tre figure in edizione limitatissima targate LX Studio

Sanji ha avuto un passato tormentato e si è sempre dimostrato profondamente legato a Luffy, anche durante la lunga parentesi di Whole Cake Island, a tal punto da venire descritto come una delle due Ali del Re dei Pirati, al fianco di Roronoa Zoro. Ecco, quindi, una figure da collezione in tre versioni, in arrivo prima della fine del 2023.

Eiichiro Oda ha rappresentato Sanji in completi eleganti a partire dalla sua prima introduzione, quando i Mugiwara, dopo una serie di eventi piuttosto sfortunati, giunsero al ristorante galleggiante Baratie, gestito da Zef, mentore e salvatore di Sanji che vi lavorava come cuoco. Lo stesso tipo di design continua a tornare, anche se a volte con completi di colorazione differente, come la Red Suit indossata durante l’incursione a Onigashima. Per questo gli artisti di LX Studio hanno voluto rendere omaggio a tre dei design più iconici del personaggio, realizzando tre differenti versioni della figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Alta 27 centimetri, la figure si presenta ben realizzata, con la possibilità di cambiare i volti di Sanji con un’espressione arrabbiata e la classica con dei cuori al posto degli occhi. Le tre versioni mostrano anche differenti effetti della tecnica della gamba nera, come l’Ifrit Jambe dal colore blu sulla versione rossa, e il Diable Jambe sulla versione nera. Le figure, in arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, saranno disponibili in quantità limitate: 399 unità per la Red Suit, 128 per la Black Suit e solo 99 per la White Suit, e sono già prenotabili al prezzo di 155 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per finire, ecco un video dedicato alla vita di Monkey D. Garp, e vi lasciamo scoprire perché Oda ha disegnato così il Gear Fifth.