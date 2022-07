ONE PIECE: emergono nuovi dettagli sulla routine di Eiichiro Oda

Lavorare per un magazine settimanale come Weekly Shonen Jump è il sogno di ogni aspirante mangaka, tuttavia una serializzazione del genere richiede tante energie e sacrifici. Lo sa bene il papà di ONE PIECE che, per il benessere del suo capolavoro, ha dovuto mettere da parte salute e famiglia.

La routine lavorativa di Eiichiro Oda è impressionante, ritmi serrati lo costringono a poche ore di sonno e a rinunciare a passare del tempo con la famiglia, difficoltà che lo portarono a contemplare l'idea di interrompere ONE PIECE diversi anni fa.

Una nuova intervista a Shinji Shimizu trapelata all'ANIME EXPO, il produttore per TOEI ANIMATION di ONE PIECE, aggiunge ulteriori dettagli sulla routine del sensei. Il producer avrebbe infatti ulteriormente ribadito le poche ore di sonno di Oda, che in molti casi dorme appena 3 ore a notte (dalle 2 alle 5 del mattino). In alcuni casi, l'autore avrebbe addirittura passato delle notti in bianco per completare il lavoro con una media di 3 o 4 nottate senza dormire a settimana. Shimizu, infine, avrebbe spiegato che in passato, verso gli inizi della serializzazione del manga, il sensei evitava persino di mangiare per paura che lo stomaco pieno pesasse sulle sue energie.

