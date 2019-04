ONE PIECE: emergono i primi spoiler del capitolo 941

Proprio nella giornata in cui è stata rivelata l'anticipazione dell'uscita del capitolo 941, derivata dallo stravolgimento del piano di rilascio delle prossime settimane, iniziano a circolare in rete gli spoiler degli avvenimenti che avranno luogo nelle prossime pagine di ONE PIECE.

A riportarli, sul proprio account Twitter, è l'utente SP Manga, il cui post si apre con un'altra informazione interessante, ovvero la durata del capitolo 941, che si attesterà sulle 15 pagine. Di seguito riportiamo dunque il resoconto delle vicende a cui assisteremo prossimamente:



Orochi sta ancora dando di matto per la morte di Komurasaki. Nel mentre, sembra aver scoperto l'identità del "witching hour boy" (il ragazzo dell'ora delle streghe) dal report di Fukurokuju, in seguito al quale ha affermato: "Perché è ancora in vita?". Zoro si sveglia, vedendo Komurasaki posata sul suo petto. Brook, notando tutto ciò, sente il proprio spirito colpito nel profondo.



Nel mentre ricordiamo al lettore che Shueisha, la grande casa editrice giapponese proprietaria del Weekly Shōnen Jump e di numerose altre riviste dedicate ai manga, ha rivelato la copertina del ONE PIECE Magazine Volume 6, lo speciale magazine dedicato esclusivamente alla fatica di Eiichiro Oda. Quest'ultima edizione, in uscita il 24 maggio, conterrà anche un poster di Nami.