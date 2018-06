ONE PIECE: è emersa un'interessante teoria sulla vera identità di Jewelry Bonney!

Un curioso dettaglio emerso durante il più recente capitolo di ONE PIECE ha suscitato una sconvolgente teoria sul personaggio di Jewelry Bonney, l'attraente e misteriosa piratessa della Peggiore Generazione in grado di alterare a piacimento sia la propria età che quella degli individui circostanti! Tutti i dettagli dopo il salto!

Nel mezzo del capitolo 908 di ONE PIECE, intitolato “Comincia il Reverie!”, i fan hanno assistito all’inaspettato ritorno in scena di Orso Bartholomew, le cui tracce si erano perse poco dopo il salto temporale escogitato da Eiichiro Oda qualche anno fa. Dopo aver perso la propria coscienza, scopriamo che Orso è diventato un cyborg incapace di provare alcun sentimento, e oggi è addirittura uno schiavo al soldo del miglior offerente.



Nel suddetto capitolo, infatti, il Drago Celeste Rosward viaggia per la Terra Sacra di Marijoa comodamente seduto in groppa allo stesso Orso, rivelando di aver finalmente potuto affittare colui che viene descritto come “lo schiavo invincibile”.



La suddetta scena ha però rivelato un’altra importante informazione sullo stesso Orso Bartholomew, che a quanto pare, in passato, è stato il sovrano del Regno di Sorbet – una terra che fino ad oggi non era mai stata menzionata e di cui sfortunatamente non sappiamo ancora nulla.



Il capitolo 908, tuttavia, ha menzionato almeno un altro personaggio proveniente dal suddetto regno, ossia la Regina Madre Conney, che poche pagine prima aveva cercato di infiltrarsi nel Castello Pangea. Respinta dai soldati, questa sorridente vecchietta ha invero approfittato dell’arrivo di Orso e di Rosward per addestrarsi nel castello, per poi tornare al proprio aspetto originale: quello di Jewelry Bonney!



Utilizzando i poteri acquisiti dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo, l’avvenente piratessa ha infatti modificato la propria età per giungere indisturbata a Marijoa, ma le ragioni del suo comportamento sono ancora ignote. Guardando Orso, ormai ridotto ad uno schiavo, la ragazza è poi scoppiata addirittura in lacrime, promettendo a sé stessa che non perderà mai il Governo Mondiale ed i Draghi Celesti.



Dopo aver assistito a questa curiosa scena, l’utente Reddit TheAmalgamGuy ha inevitabilmente elaborato una semplice ma accurata teoria che vedrebbe in Bonney l’ipotetica sorella di Orso. Qualora i due fossero realmente fratello e sorella, e la Regina Madre Conney esistesse davvero, Bonney potrebbe aver usato i poteri del Frutto del Diavolo per somigliare alla propria madre, allo scopo di rintracciare Orso e riportarlo a casa.

È mai possibile che proprio questo presunto legame abbia spinto Bonney a diventare una piratessa? Credete anche voi che la teoria di TheAmalgamGuy possa essere fondata?