ONE PIECE: Enies Lobby come Lulusia? Le due isole a confronto

Di isole strane nel mondo di ONE PIECE ce ne sono. Basti pensare che non esiste una stagione unica per tutto il mondo, ma ogni area ha una propria stagionalità perenne, che muta irrimediabilmente le condizioni dell'isola. In un continuo salto tra una e l'altra, Rufy e gli altri hanno esplorato tanti luoghi fantastici e particolari.

All'epoca, l'attenzione dei pirati di cappello di paglia e dei lettori era principalmente orientata sugli scontri con il CP9 e sul salvataggio di Nico Robin. Tuttavia, durante la saga di Enies Lobby ci sono state tante altre cose da tenere sott'occhio. E una di queste potrebbe essere collegata a ciò che è accaduto di recente a Lulusia. Nel manga, infatti, i Cinque Astri di Saggezza e Im hanno deciso di utilizzare la Mother Flame per abbattere il regno nemico.

Il risultato? Lulusia è stata completamente distrutta, l'isola non c'è più ma neanche tutto il terreno sottostante: al suo posto è stato scavato un cratere profondissimo nel quale il mare si sta insidiando con velocità, ma questo foro sembra impossibile da riempire. Una cascata perenne che non si riempie mai e che, nel caso di Enies Lobby, ha permesso la costruzione di un ulteriore isolotto sospeso nel vuoto.

Nel caso di Lulusia, si sa che è opera della Mother Flame, ma per quanto riguarda Enies Lobby? Non si sa da quanto tempo l'isola si trovi in questo stato e se sia una condizione particolare. Tuttavia, gli ultimi avvenimenti fanno pensare che sia accaduto qualcosa a Enies Lobby durante i 100 anni di vuoto. Potrebbe trattarsi di un attacco di Uranus, di cui Mother Flame è stata la replica. In questo modo verrebbero spiegate le varie somiglianze tra ciò che è accaduto a Lulusia e la formazione di Enies Lobby.

Sicuramente nel prossimo futuro Eiichiro Oda darà altri dettagli in merito.