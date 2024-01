ONE PIECE entra nel 2024 con una straripante cover disegnata da Eiichiro Oda

Se vi siete mai chiesti come fa Eiichiro Oda a creare copertine sempre più uniche, colorate e strabilianti, questa è l'occasione adatta per imparare dal maestro di One Piece. La pagina ufficiale del manga su X ha infatti pubblicato un video-screen in cui il mangaka illustra in digitale l'ultima cover di Weekly Shonen Jump.

Partendo da un semplice sfondo bianco, Eiichiro Oda è passato subito all'azione, dando vita ad una bozza preliminare e, successivamente, realizzando un vero e proprio capolavoro: la ciurma dei Cappelli di Paglia festeggia con entusiasmo l'arrivo del nuovo anno. Trovate il breve video velocizzato, dalla durata esatta di un minuto, in calce a questa notizia.

Dietro i Mugiwara è presente un drago sfavillante, che non è affatto un dettaglio casuale. Al contrario, si tratta di un omaggio all'oroscopo cinese e giapponese che designa il 2024 come l'anno del Drago. Non solo coloro che nasceranno nei prossimi dodici mesi condivideranno questo segno zodiacale, ma il Drago, con la sua simbologia legata a forza, salute, armonia e fortuna, è un auspicio positivo per tutti.

Quello del maestro Oda, insomma, è un gesto che va oltre la pura narrativa e che vuole trasmettere un messaggio di prosperità e buon auspicio a tutti i suoi lettori fondendolo con l'avventura di Monkey D. Luffy e dei suoi fidati compagni. Il 2024 si prospetta un ottimo anno per One Piece: la saga di Egghead sta per arrivare anche nella serie anime, mentre la prima stagione The One Piece di Netflix - la serie anime reboot delle avventure dei Mugiwara - potrebbe essere rilasciata entro la fine dell'anno.