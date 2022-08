ONE PIECE entra nella saga finale: cosa ne pensa il produttore dell'anime?

Con il capitolo 1057, in ONE PIECE si è conclusa la saga di Wano. Quella dei pirati di cappello di paglia sull'isola dei samurai è stata una permanenza lunghissima, almeno per quanto riguarda la pubblicazione su Weekly Shonen Jump, dato che è durata ben tre anni. E la conclusione di questa saga significa anche un'altra cosa per il manga.

Come era già stato confermato da Eiichiro Oda, ONE PIECE adesso entra nel suo ultimo arco narrativo. Ci vorrà ancora del tempo, forse tre o cinque anni secondo l'autore, per portare a termine la storia e vedere Rufy che raggiunge il grande tesoro lasciato da Gol D. Roger e Joy Boy su Laugh Tale, però il finale ormai è nell'aria. I lettori si sono già fatti sentire sulla situazione, ma ci sono anche gli addetti ai lavori a parlarne.

Il produttore Shinji Shimizu, che si occupa dell'anime di ONE PIECE, ha detto la sua sulla situazione. "Spero che il pubblico avverta questo passaggio della serie nella fase finale. Credo che ONE PCEIE sarà uno dei migliori e più grossi franchise fumettistici sul mercato una volta che avrà completato il suo arco finale. Lo dico perché ho parlato con il sensei Oda e lui ha suggerito la direzione che prenderà il manga. Questa serie è stata serializzata in TV con l'anime, ovviamente, c'è anche la pubblicazione del manga una volta a settimana".

Il produttore dell'anime di ONE PIECE sa quindi qualcosa sul proseguimento, anche se è probabile che Oda non gli abbia fornito tanti dettagli su ciò che succederà. Sta di fatto che il suo pensiero probabilmente si realizzerà tra qualche anno.