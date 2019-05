ONE PIECE: si entra nel vivo della Saga di Water Seven nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno un netto proseguimento nella Saga di Water Seven. Assisteremo alla verità ed al sogno di Nico Robin, un personaggio molto approfondito nel corso dei seguenti episodi.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 242 - L' attacco alla Galley Company

Data : lunedì 13 maggio, 20:17 - 20:46

: lunedì 13 maggio, 20:17 - 20:46 Trama: "Rubber, Zoro, Nami e Chopper hanno capito che qualcosa di grosso sta per succedere alla Galley Company e decidono di intrufolarsi anche loro."

Episodio 243 - Identita' segreta della CP9 viene smascherata

Data : lunedì 13 maggio, 20:46 - 21:15

: lunedì 13 maggio, 20:46 - 21:15 Trama: "Mentre Zoro, Nami e Chopper stanno ancora tentando di entrare nell'edificio, Robin e' rimasta sola con Iceberg."

Episodio 244 - Iceberg di fronte alla verità

Data : martedì 14 maggio, 20:17 - 20:46

: martedì 14 maggio, 20:17 - 20:46 Trama: "Zoro, Nami e Chopper si fanno strada nell'edificio della Galley Company e Rubber libera se stesso e Pauly dalle corde con cui erano stati legati."

Episodio 245 - Il sogno di Robin

Data : martedì 14 maggio, 20:46 - 21:15

: martedì 14 maggio, 20:46 - 21:15 Trama: "Rubber, Zoro, Nami e Chopper si ritrovano con Pauly nella stanza di Iceberg, il quale e' in compagnia degli agenti della CP9."

Episodio 246 - La CP9 in cerca di Franky

Data : mercoledì 15 maggio, 20:10 - 20:40

: mercoledì 15 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Lucci si trasforma in un gigantesco uomo-leopardo e annuncia di avere mangiato uno dei Frutti del Mare."

Episodio 247 - Le lacrime di Usopp



Data : mercoledì 15 maggio, 20:40 - 21:10

: mercoledì 15 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Nonostante le interferenze di Franky, Usopp continua inesorabilmente a riparare la Going Merry."

Episodio 248 - La storia di Franky

Data : giovedì 16 maggio, 20:10 - 20:40

: giovedì 16 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Franky comincia a raccontare di quando lui e Iceberg erano giovani e vivevano con Tom, presidente della Tom's Workers, nonche' miglior carpentiere del mondo."

Episodio 249 - Il complotto di Spandam

Data : giovedì 16 maggio, 20:40 - 21:10

: giovedì 16 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Mentre Lucci e' ancora nel nascondiglio segreto di Franky, questi continua a ricordare i tempi passati."

Episodio 250 - L'addio all'uomo leggendario

Data : venerdì 17 maggio, 20:10 - 20:40

: venerdì 17 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Spandam, agente della CP5, dice di aver colto Tom e i Tom's Workers con le mani nel sacco mentre attaccavano la nave del giudice."

Episodio 251 - La verità di Nico Robin

Data : venerdì 17 maggio, 20:40 - 21:10

: venerdì 17 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Mentre Lucci ordina di portare via Franky e Usopp viene nuovamente picchiato e guarda, impotente, la Going Merry che viene gettata in mare."

Episodio 252 - Il treno dell'addio

Data : sabato 18 maggio, 20:10 - 20:40

: sabato 18 maggio, 20:10 - 20:40 Trama: "Nami si precipita alla stazione di Water Seven, dove il treno del governo sta per partire con a bordo Franky, Usopp, Nico Robin, Lucci e gli altri."

Episodio 253 - L'intuizione di Sanji

Data : sabato 18 maggio, 20:40 - 21:10

: sabato 18 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Nami è con Pauly alla stazione, disperata perche' oramai il treno e' partito, portandosi via Robin per sempre."

Episodio 254 - Il tormento di Nami

Data : domenica 19 maggio, 20:15 - 20:40

: domenica 19 maggio, 20:15 - 20:40 Trama: "Nami si accorge che Rubber e' rimasto incastrato tra due pareti e non riesce ad uscire: teme che Robin voglia sacrificare la propria vita per salvare i suoi compagni."

Episodio 255 - Alla ricerca di un'imbarcazione

Data : domenica 19 maggio, 20:40 - 21:10

: domenica 19 maggio, 20:40 - 21:10 Trama: "Rubber e' deciso a partire per andare a salvare Nico Robin, nonostante l'alta marea. Pauly cerca di dissuaderlo con tutte le sue forze."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Per quanto riguarda l'epopea di Eiichirō Oda, recentemente una nuova immagine che mostra le folli proporzioni dei personaggi spopola su Reddit. Ricordiamo infine ai lettori che, a partire dall'ottobre 2019, sarà disponibile una fantastica action figure di Carrot.