ONE PIECE: siamo entrati davvero nelle fasi finali della storia?

Una manciata di anni separano i lettori dal finale di ONE PIECE, una delle conclusioni più attese di sempre nel panorama fumettistico giapponese. Eppure, una dichiarazione dell'autore del 1998, ribadisce ulteriormente la direzione che sta attualmente prendendo la serie.

La caccia al ONE PIECE è ancora lontana dal concludersi e i contendenti al grande tesoro di Gol D. Roger non fanno che aumentare a ritmo vertiginoso. Negli ultimi mesi, in effetti, tutti i più importanti pirati hanno iniziato a compiere la loro mossa, su tutti Shanks il Rosso, il personaggio più misterioso e il cui ruolo appare cruciale nelle prossime fasi della storia.

Proprio sul celebre Imperatore, a tal proposito, spicca un'interessante dichiarazione di Eiichiro Oda risalente al 1998 per un talk show in cui il sensei afferma: "Nel momento in cui Shanks apparirà frequentemente nel manga, allora potrete dire che ONE PIECE è entrato nella saga finale."

Il mangaka non ha dunque lasciato molto spazio alle interpretazioni e alla luce degli ultimi eventi non si può certo negare che l'Imperatore non stia raccogliendo sempre più riflettori sul palcoscenico. E voi, invece, cosa vi aspettate dall'arco finale di ONE PIECE? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.