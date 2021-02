ONE PIECE: un epico scontro nell'esplosiva preview dell'episodio 965

L'anime di ONE PIECE continua il racconto del viaggio che ha cambiato per sempre la vita del leggendario Kozuki Oden, caratterizzato da incontri con personalità estremamente importanti nell'universo creato dal maestro Oda, e nonostante il recente annuncio di episodi filler che estenderanno la durata del flashback, è in arrivo un atteso scontro.

L'arco narrativo del Paese di Wa si propone di approfondire alcuni dei momenti più significativi della vita di Kozuki Oden, samurai originario di Wanokuni divenuto successivamente il daimyo di Kuri, e contemporaneamente di rivelare in parte i misteri che hanno segnato l'ultimo anno di vita del Re dei Pirati Gol D. Roger. Sarà proprio l'incontro tra questi due personaggi a definire le basi per l'avventura più importante di Oden, e nella preview dell'episodio 965 sembra che i due si affronteranno molto presto.

Come mostrato nel video riportato in calce alla notizia, la puntata in questione, dal titolo "Le spade si incrociano! Roger contro Barbabianca", si concentrerà sulla battaglia tra i membri delle due ciurme coinvolte, e tra i rapidi frame si possono notare anche Silver Rayleigh, Shanks e Buggy molto più giovani.

Ricordiamo che il capitolo 1005 ha mostrato la grande battaglia di Nico Robin, e vi lasciamo scoprire come sarebbero i membri della CP9 nella realtà.