ONE PIECE: l'epico scontro tra Luffy e Kaido in una figure da 750 euro

Ormai lontani dalle coste del Paese di Wa, i Mugiwara sono proiettati verso l’ultima grande avventura per la conquista dello ONE PIECE, ma il peso delle loro azioni a Wano continua a risuonare nelle acque del Nuovo Mondo. In particolare l’importanza della caduta di Kaido e Big Mom, due Imperatori crollati per mano della nuova generazione di pirati.

Sulla cupola teschio di Onigashima, isola sotto il dominio di Kaido, Luffy ha sfoggiato alcune delle sue migliori tecniche, risvegliando anche la vera essenza del suo frutto del diavolo. Trasformatosi in Nika, il dio del Sole della mitologia ideata da Eiichiro Oda, il protagonista è riuscito a fronteggiare il temibile Imperatore, già pesantemente provato dai diversi confronti prima con Yamato e poi con Momonosuke trasformato.

Per onorare uno degli scontri più intensi della storia dei Mugiwara, Fantasy Studio ha annunciato l’immensa figure che potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina. La prima cosa a saltare all’occhio è la differenza di dimensioni tra Luffy, rappresentato in alto mentre si prepara a scagliare uno dei colpi, e Kaido in forma ibrida, che sovrasta l’ormai distrutta cupola teschio. Altra particolarità del prodotto è la possibilità di cambiare il modello di Luffy normale con la sua trasformazione Gear Fifth.

La figure è alta 70 centimetri, arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023 ed è già possibile pre ordinarla al prezzo di 750 euro. Per concludere vi lasciamo agli eventi del capitolo 1064 di ONE PIECE, e ad un’illustrazione promozionale dei pirati di Donquijote.