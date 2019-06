ONE PIECE: l'epico scontro tra Rufy e Rob Lucci nelle repliche su Italia 2

Proposte sulla rete televisiva Mediaset Italia 2, le repliche quotidiane di ONE PIECE ci mostreranno l'apice dell'azione offertaci dalla Saga di Enies Lobby. Assisteremo difatti all'epico combattimento tra Luffy ed il leader della CP9 Rob Luffy.

Di seguito vi proponiamo le date precise ed un breve sunto, proposto dalla stessa Mediaset, degli episodi che saranno ritrasmessi durante la settimana.

Episodio 298 - Calci vincenti

Data : lunedì 10 giugno, 20:24 - 20:51

: lunedì 10 giugno, 20:24 - 20:51 Trama: "Sanji decide di affrontare da solo Jabura e ordina a Nami e Usopp di allontanarsi. In particolare, chiede a Usopp di salvare Robin."

Episodio 299 - A spada tratta

Data : lunedì 10 giugno, 20:51 - 21:19

: lunedì 10 giugno, 20:51 - 21:19 Trama: "Dopo aver sconfitto Jabura, Sanji si preoccupa di raggiungere Nico Robin con la chiave che ha recuperato."

Episodio 300 - La vittoria di Zoro

Data : martedì 11 giugno, 20:27 - 20:54

: martedì 11 giugno, 20:27 - 20:54 Trama: "Kaku si scaglia contro Zoro colpendolo con una serie di attacchi micidiali. Zoro reagisce e si cimenta in una potente mossa che non lascia scampo all'avversario."

Episodio 301 - Colpo di scena

Data : martedì 11 giugno, 20:54 - 21:22

: martedì 11 giugno, 20:54 - 21:22 Trama: "Al di la' del cancello della giustizia, la nave che dovra' trasportare Nico Robin e' pronta a salpare."

Episodio 302 - Robin finalmente libera

Data : mercoledì 12 giugno, 20:25 - 20:52

: mercoledì 12 giugno, 20:25 - 20:52 Trama: "Franky chiede a Robin, ormai libera dalle manette, di aiutarlo negli scontri che verranno, e lei e' lieta di potergli dare una mano."

Episodio 303 - Il mistero del ciliegio scomparso

Data : mercoledì 12 giugno, 20:52 - 21:21

: mercoledì 12 giugno, 20:52 - 21:21 Trama: "Rieccoci nel medioevo del grandioso Cipango. E' arrivata la primavera e tutti attendono la grande festa che si terra' ai piedi del ciliegio millenario."

Episodio 304 - Isola sotto attacco

Data : giovedì 13 giugno, 20:15 - 20:40

: giovedì 13 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Le navi da guerra della marina danno inizio all'attacco e questo fa ricordare a Nico Robin la tragedia che si e' abbattuta sull'isola di Ohara quand'era bambina."

Episodio 305 - Il passato di Lucci

Data : giovedì 13 giugno, 20:40 - 21:10

: giovedì 13 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Con un pugno gigantesco di Rubber, Lucci finisce sul ponte di una delle navi da guerra del quartier generale della marina."

Episodio 306 - La leggenda delle sirene

Data : venerdì 14 giugno, 20:15 - 20:40

: venerdì 14 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Franky e' lieto di trovarsi faccia a faccia con Spandam: desiderava rincontrare il funzionario responsabile della sua cattura e dargli una bella lezione."

Episodio 307 - La disperazione di Franky

Data : venerdì 14 giugno, 20:40 - 21:10

: venerdì 14 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Kokoro porta i ragazzi della ciurma sulla nave scorta di cui Franky e Robin si sono impossessati."

Episodio 308 - L'ultimo ostacolo

Data : sabato 15 giugno, 20:10 - 20:40

: sabato 15 giugno, 20:10 - 20:40 Trama: "Avendo individuato Rubber, la Marina abbatte gran parte del ponte dell'esitazione per isolarlo dai suoi amici, che si trovano a bordo della nave scorta."

Episodio 309 - La forza della disperazione

Data : sabato 15 giugno, 20:40 - 21:09

: sabato 15 giugno, 20:40 - 21:09 Trama: "Dall'alto del ponte ormai in rovina, Usopp scorge Rubber a terra e teme che per lui sia ormai finita. Si rivolge a Lucci e lo invita ad affrontarlo a duello."

Episodio 310 - Un amico venuto dal mare

Data : domenica 16 giugno, 20:15 - 20:40

: domenica 16 giugno, 20:15 - 20:40 Trama: "Rubber, dopo aver finalmente sconfitto Rob Lucci, non riesce a muoversi dopo la battaglia. La Franky Family, con la Galley La Company, Yokozuna, Oimo e Kaashi sono ancora vivi dopo l'incontro con..."

Episodio 311 - La grande fuga!

Data : domenica 16 giugno, 20:40 - 21:10

: domenica 16 giugno, 20:40 - 21:10 Trama: "Con l'arrivo della Going Merry, la ciurma di Cappello di Paglia fugge da Enies Lobby. Grazie a Sanji che strategicamente ha chiuso il cancello della giustizia, la marina non riesce ad ostacolarli."

Inoltre, nel caso in cui una sera non vi fosse possibile seguire la serie, i medesimi episodi saranno ritrasmessi la giornata seguente, in orario pomeridiano (14:00 - 14:50).



Consigliamo inoltre al lettore di visionare i design che Luffy e Zoro assumeranno nel corso del nuovo arco narrativo dell'adattamento animato, Wanokuni. Nel mentre, gli appassionati della celebre opera di Oda continuano ad omaggiare la serie con delle simpatiche illustrazioni, l'ultima delle quali ritrae Nami secondo diversi stili di disegno.