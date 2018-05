ONE PIECE: Episode of Skypea, alcuni frame dello special comparati con l'anime originale

ONE PIECE: Episode of Skypea è stato annunciato negli ultimi giorni, ma sono già tante le novità arrivate sul nuovo special TV della serie animata: dopo la prima key visual e il primo trailer, alcuni fan si sono già sbizzarriti nel confrontare il nuovo comparto estetico in alta definizione con quello dell'anime originale.

La saga originale, intitolata L'isola nel cielo: Saga di Skypea, dell'anime televisivo di ONE PIECE è stata trasposta dall'episodio 144 al 173 della serie e fu trasmessa in Giappone nell'arco del 2003 - mentre in Italia arrivò a cavallo tra il 2004 e il 2005. Parliamo, dunque, di un arco temporale della serie che risale a ben 15 anni fa, un periodo durante il quale l'evoluzione grafica è stata davvero notevole.

L'infografica che vi riportiamo in calce, postata da un utente su Reddit, mette a confronto le scene comparse nel trailer di ONE PIECE: Episode of Skypea con quelle ad esse analoghe estrapolate dalla saga originale nella serie TV. Il colpo d'occhio, e le differenze in termini visivi, sono chiaramente notevoli.

Oltre al fatto che il nuovo special TV, remake degli episodi originali di 15 anni, sarà realizzato interamente in un formato destinato all'alta definizione, il tratto moderno utilizzato nell'anime di ONE PIECE è meno squadrato, più tondeggiante e caratterizzato da colori estremamente più accesi.

Qual è il tratto che preferite maggiormente?