ONE PIECE: Episode of Skypea, il nuovo special TV si mostra nel primo poster

Poche ore fa abbiamo ricevuto la notizia, riportata da vari insider, sull'uscita in estate di un nuovo special TV di ONE PIECE, intitolato ONE PIECE: Episode of Skypea, un rifacimento della celebre saga in cui i Mugiwara hanno dovuto affrontare il potente Ener sull'Isola del Cielo. Ora la Toei Animation ha rilasciato il primo poster dello special.

ONE PIECE: Episode of SKypea riproporrà - in una pellicola televisiva che potrebbe durare anche un paio d'ore, in linea con gli speciali precedenti - tutto l'arco narrativo in cui i Pirati di Cappello di Paglia, nel corso delle loro prime avventure nella Grand Line prima del salto temporale di due anni in seguito alla Battaglia di Marineford, hanno visitato Skypea, l'Isola del Cielo.

La prima key visual dello special TV, che sarà scritto da Nakayama Tomohiro e diretto da Konnosuke Uda, è stata diffusa dagli account social ufficiali del franchise di animazione di ONE PIECE, e potete ammirarla in calce in tutto il suo splendore. La composizione, che fa convergere Monkey D. Luffy ed Ener ai due rispettivi poli opposti tra loro, ci mostra i principali protagonisti della saga, da quelli del presente a quelli del passato, come Montblanc Noland e Calgara.

Potete ammirare il poster qui in basso. ONE PIECE: Episode of Skypea sarà trasmesso il 25 agosto 2018 sui circuiti televisivi giapponesi.