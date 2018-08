ONE PIECE: Episode of Skypiea aveva una sorpresa in serbo per i fan dopo i titoli di coda

ONE PIECE, in Giappone, ha recentemente presentato in anteprima un nuovo speciale TV dal titolo "Episode of Skypiea", special che ha riproposto gli eventi dell'arco narrativo di Skypiea sotto una nuova veste grafica aggiornata. Tutto noto insomma, se non fosse per una sorpresa dopo i titoli di coda che ha colto alla sprovvista i fan.

Durante i titoli di coda dello speciale, infatti, il pubblico ha potuto assistere a una rappresentazione aggiornata dello scontro tra il defunto Portuguese D. Ace "Pungo di Fuoco" e Marshall D. Teach "Barbanera", battaglia che i fan di certo non si aspettavano certo di vedere in "Episode of Skypiea".

Diretto da Konosuke Uda, "Episode of Skypiea" ripercorre gli eventi della popolare saga di Skypiea, e il tutto è condito da una direzione artistica di tutto rispetto, aggiornata al nuovo stile dell'anime (bastato su quello di Eiichiro Oda) e alle più moderne tecniche di animazione.

Proprio come "Episode of East Blue", che ha ripercorso gli eventi dall'inizio della serie - mostrando come ognuno dei primi Mugiwara si sia unito all'equipaggio prima di avventurarsi nella Grand Line (Grande Blu o Rotta Maggiore)-, i fan hanno potuto vedere come il nuovo speciale abbia rinnovato le battaglie più importanti dell'arco in questione, ma i titoli di coda hanno regalato un momento inaspettato e gradito che ha riportato in scena Ace.

ONE PIECE: Episode of Skypiea, è attualmente in streaming su Crunchyroll e Funimation.