ONE PIECE: Episode Skypea, rilasciato anche il primo trailer dello special TV anime!

Dopo aver pubblicato in Rete il primo poster, la Toei Animation ha rilasciato anche il primo trailer per ONE PIECE: Episode of Skypea, il nuovo special TV anime dedicato alla serie televisiva ispirata al manga di Eiichiro Oda. La nuova pellicola televisiva debutterà ad agosto sulle reti giapponesi.

ONE PIECE: Episode of Skypea è il 13° special TV del franchise di animazione, e sarà trasmesso sulle reti televisive giapponesi il prossimo 25 agosto. L'ultimo special uscito, il 12°, era intitolato Episode of East Blue e riassumeva le ultime vicende dei 5 membri della ciurma di Cappello di Paglia (Rufy, Zoro, Nami, Usop e Sanji) prima di accedere alla Grand Line.

Episode of Skypea sarà ovviamente dedicato alla Saga di Skypea, l'Isola del Cielo, una delle prime avventure dei Mugiwara - immediatamente successiva all'arco narrativo di Alabasta - una volta entrati nei mari della Rotta Maggiore.

La clip video ci offre un primo sguardo innanzitutto al comparto visivo dello special TV, che rispetto agli episodi originali della serie animata sarà realizzato interamente per l'alta definizione, con un tratto più moderno e in linea con quello adoperato negli ultimi anni di messa in onda di ONE PIECE.

ONE PIECE: Episode of Skypea sarà diretto da Konosuke Uda. Lo guarderete o preferite rimanere "fedeli" alla saga originale?