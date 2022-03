ONE PIECE, altri episodi aggiunti su Crunchyroll: la saga di Dressrosa ora è disponibile

Per tanti anni, l'anime di ONE PIECE non è mai stato disponibile legalmente in Italia, se non doppiato e trasmesso sui canali Mediaset a ogni blocco di episodi. In streaming tuttavia è sempre stato impossibile trovarla, finché nel 2020 Crunchyroll non lanciò la saga di Wano in simulcast con sottotitoli in italiano.

Da lì in poi, il servizio di streaming ha iniziato a portare settimana per settimana gli ultimi episodi dell'anime, ma senza tralasciare quelli precedenti. Si iniziò con la saga dell'East Blue, proseguendo con Alabasta, Skypea e così via, finché di recente Crunchyroll non ha iniziato la saga di Dressrosa di ONE PIECE. Questi episodi però erano tanti e così il servizio ora in mano a Sony ha deciso di dividere la saga in due tranche.

Dopo la pubblicazione dei primi episodi a inizio febbraio, adesso è disponibile anche il finale di Dressrosa su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Oggi 5 marzo 2022, sui suoi social il portale ha annunciato l'inserimento in italiano degli episodi dal 700 al 746. Ora manca davvero poco per mettersi in pari e avere a disposizione tutto l'anime sulla piattaforma, in attesa della saga di Zou e della grande saga di Whole Cake Island, una delle più longeve fino a questo momento.