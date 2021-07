ONE PIECE, quanti episodi filler ha l'anime? Guida per trovarli tutti

Gli anime più longevi hanno fatto ogni tanto uso degli episodi filler, ovvero quegli episodi con una trama inventata dallo staff dell'anime per svariati scopi, come guadagnare tempo per altre produzioni o per consentire al manga originale di produrre più capitoli della storia principale. Come Bleach e Naruto, anche in ONE PIECE ci sono i filler.

L'anime di Toei Animation tratto dall'omonimo manga di Eiichiro Oda ha fatto però un minor uso di questa produzione di episodi, limitandosi a un numero limitato di essi e talvolta smaltendo i minuti con queste scene inedite all'interno di altri episodi. Quali e quanti sono gli episodi filler dell'anime di ONE PIECE? Vediamo le puntate e le saghe completamente inventate da Toei Animation.

I primi episodi filler sono quelli degli episodi 54-61.

Nella saga di Alabasta, gli episodi filler sono il 98 e li 99, il 101 e il 102.

C'è poi la prima intera saga filler della fortezza Navarone, episodi 196-206.

Nella saga di Foxy, gli episodi filler sono dal 213 al 216 e dal 220 al 226.

Durante la saga di Enies Lobby sono stati prodotti tanti episodi filler. Questi sono dal 279 al 283, 291 e 292, il 303, dal 317 al 319, il 326, dal 328 al 336.

Successivamente, ci sono stati dall'episodio 382 al 384, il 406 e il 407.

Durante Impel Down ci sono stati alcuni special legati al film Gold , con gli episodi 426 al 429. Un altro filler è alla fine della saga, con gli episodi 457 e 458.

Durante Marineford soltanto l'episodio speciale con Toriko, il 492, fu filler.

Un'altra saga interamente filler è dedicata al film ONE PIECE Z, dal 542 al 578.

A Punk Hazard ci furono quattro episodi filler, il 590 e dal 626 al 628.

Durante Dressrosa ce ne sono stati altri quattro, dal 747 al 750.

Nella saga successiva ci sono stati il 775, dal 780 al 782.

Solo due per Whole Cake Island, l'807 e l'881.

A Wano ci sono stati due speciali, l'895 e l'896 per promuovere il film ONE PIECE: Stampede, e poi lo speciale episodio 907 Romance Dawn per festeggiare il 20° anniversario.

Molti altri episodi di ONE PIECE sono invece filler misti alla storia principale, pertanto non sono presenti in lista.