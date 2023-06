ONE PIECE, gli episodi del Gear 5 sono stati rinviati? Due leak li posticipano

Nel corso della sua avventura, Rufy ha fatto uso del Frutto Gom Gom, un frutto che lo rende elastico e quindi gli permette di creare attacchi forti ma anche buffi. Tuttavia, la forma base del suo frutto non è stata abbastanza per permettergli di superare tutte le asperità del mondo di ONE PIECE, ricco di pericoli e rivali da non sottovalutare.

Così Rufy ha inventato il Gear Second, poi il Third e il Fourth, nel corso degli anni, usandoli contro pirati e marine e non solo. Anche a Onigashima, l'arco attualmente in corso nell'anime di ONE PIECE, ha fatto uso di questi poteri per tentare di tenere testa all'imperatore Kaido delle Cento Bestie. Tuttavia, c'è tanto altro ancora che alcuni spettatori dell'anime si devono aspettare.

Ci sono infatti in arrivo gli episodi del Gear Fifth, la prossima trasformazione di Rufy, che porterà con sé tante rivelazioni. In origine, questi episodi di ONE PIECE erano attesi per luglio 2023, ma diverse pause nel corso del tempo e posticipi hanno fatto slittare sempre più avanti i tempi. Secondo dei leak, sarebbe necessario attendere anche più del previsto.

La pagina Twitter OP_Spoilers2023 riporta due notizie, provenienti da due persone diverse. Il leaker Oecuf riporta che gli spettatori devono prepararsi al miglior episodio dell'anno, ONE PIECE 1072, che verrà trasmesso ad agosto 2023. Insieme a lui, un'altra fonte riporta che gli episodi 1071 e 1072, quelli dove il Gear Fifth sarà centrale, sono entrambi programmati per agosto 2023 a causa di un ulteriore ritardo.

Al momento, ONE PIECE si sta preparando all'arrivo dell'episodio 1066, previsto per domenica 25 giugno, a cui faranno seguito gli episodi 1067 e 1068 nelle due domeniche successive. Pertanto, la possibilità è che ci saranno due settimane di pausa a luglio che obbligheranno ONE PIECE 1071 a uscire il 6 agosto 2023. Non resta che attendere le prossime settimane e capire se questi leak si realizzeranno oppure no.