ONE PIECE: il primo episodio aveva già svelato una ciurma di 11 membri?

Ormai sembra chiaro, ai Mugiwara si aggiungerà a breve un 11° componente che aiuterà la ciurma di Rufy a rafforzarsi in vista della grande guerra che attende gli sviluppi futuri di ONE PIECE. In molti non sanno, tuttavia, che il primo episodio sembrava aver accennato sin da subito a questa possibilità.

Oggi l'anime di ONE PIECE conta 995 episodi e, tra circa un mese, compirà il suo debutto la puntata n°1000, un record straordinario e che solo pochi titoli possono vantare. Ad ogni modo, c'è un dettaglio all'interno della prima puntata dell'anime che spesso è stato tralasciato, ovvero un brevissimo dialogo che recita: "Sì... una ciurma di 10 membri sembra l'ideale secondo me!"

Oggi sappiamo che Eiichiro Oda, quando parla dei membri della ciurma di Rufy, non conta il suo capitano e questo lo sappiamo proprio dalle parole dei protagonisti. Brook, ad esempio, ha chiarito il giorno della sua entrata tra i ranghi di Cappello di Paglia di essere l'ottavo dei Mugiwara. Non è la prima volta che il sensei cela piccoli dettagli all'interno dei suoi capitoli o della narrazione, motivo per cui quel breve dialogo, risalente tra l'altro proprio al primo episodio, cela con sé il fascino di una storia ben studiata e condita di sfumature degne solo di un capolavoro.

Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per scoprire, dunque, chi sarà realmente l'11° dei Mugiwara.