ONE PIECE: l'episodio 1000 ha finalmente una data d'uscita

ONE PIECE è senza alcun dubbio uno dei titoli più longevi in assoluto, una storia che ha accompagnato intere generazioni di appassionati e che ancora oggi ingloba nuovi fan da tutto il globo. Manca ormai davvero poco al franchise per superare un altro straordinario record e raggiungere la quarta cifra.

L'epopea di ONE PIECE ha già raggiunto quota mille su più fronti, sia per quanto riguarda i personaggi immaginati da Eiichiro Oda sia per quanto riguarda i capitoli del manga. Ad ogni modo, da qualche ora è stata confermata una data importante per l'opera, ovvero il giorno d'uscita dell'attesissimo episodio 1000 di ONE PIECE.

Sono pochissimi gli anime che vantano di un così elevato numero di puntate, gloria di cui finalmente potrà vantare anche il prolifico capolavoro del sensei. Ebbene, dunque, l'episodio in questione uscirà con esattezza il 21 novembre dal momento che il 966, previsto inizialmente il 17 ottobre, slitterà di una settimana vista la Maratona di Tokyo 2021 che occuperà lo slot orario previsto per la serie televisiva.

Non ci resta dunque che attendere solo un paio di mesi per poter finalmente ammirare sul piccolo schermo una delle puntate più attese dell'anime che, presumibilmente, potrebbe adattare un evento epocale della storia come il capitolo 995. E voi, invece, cosa vi aspettato dall'episodio 1000? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.