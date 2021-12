ONE PIECE episodio 1005, trailer e data di uscita: la sfida dei virus

Anche nell'anime di ONE PIECE la guerra di Onigashima è entrata nel vivo. Ormai i Mugiwara e i loro alleati sono sbarcati da tempo sull'isola che fa da roccaforte per i pirati delle cento bestie di Kaido e si sono già addentrati in tutti i meandri labirintici del teschio gigante, dando battaglia a ogni angolo e contro chiunque.

Tutto questo però ha visto uno stop temporaneamente: in occasione delle festività natalizie, la Toei Animation non ha preparato il classico episodio dell'anime. ONE PIECE 1005 è infatti slittato al prossimo anno, mentre il 26 dicembre è stato trasmesso un episodio speciale.

Il trailer di ONE PIECE 1005 ci presenta però i futuri avvenimenti, in arrivo l'anno nuovo. Si parte col titolo: "Il potere dell'Oni di ghiaccio! Un nuovo proiettile excite", un riferimento a ciò che si vede nel video del tweet dove alcuni samurai diventano ghiacciati e sembrano trasformarsi in creature selvagge. Al centro di tutto questo c'è Queen, mentre i mugiwara e Kaido rimangono comunque al centro della battaglia, con i loro combattimenti ancora in corso con i rispettivi avversari del momento.

ONE PIECE 1005 arriverà su Crunchyroll il 9 gennaio 2022 e sarà quindi il primo episodio trasmesso dell'anno nuovo, dato che il 2 gennaio verrà saltata la consueta trasmissione domenicale.