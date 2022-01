ONE PIECE episodio 1006, Yamato protagonista di una delle scene più impattanti di Wano

ONE PIECE ha davvero dato il meglio di sé con la migliore scena di Yamato nell'anime nell'ultimo episodio della serie. La guerra su Onigashima continua a divampare a ogni nuovo episodio e i vari combattimenti sull'isola stanno entrando nel vivo. Uno degli attori principali che i fan hanno voluto tenere d'occhio è stato il figlio di Kaido, Yamato.

Anche se è stato introdotto abbastanza tardi nell'arco del Paese di Wano, ed è stato coinvolto solo con l'inizio dei combattimenti effettivi su Onigashima, Yamato è diventato rapidamente uno dei personaggi preferiti dei fan. Avrà sicuramente ancora tempo per farsi amare, visto che sembra che l'anime di ONE PIECE possa durare ancora 8 anni.

Si è presentato per la prima volta a Luffy come la "reincarnazione" di Oden Kozuki, destinato a portare avanti il suo sogno di aprire i confini di Wano. Si è quindi rapidamente alleato con i Cappello di Paglia e le forze dei samurai ribelli

L'ultima volta che abbiamo visto Yamato in azione, stava inseguendo Momonosuke e Shinobu per proteggere il giovane erede Kozuki e l'ultimo episodio della serie ha mostrato cosa Yamato è disposto a fare per proteggere Momonosuke con un vistoso salvataggio all'ultimo contro uno dei sottoposti di uno dei membri dei Tobi Roppo. Potete vedere il video in cima alla notizia.

L'episodio 1006 della serie vede Yamato continuare a inseguire Momonosuke e Shinobu, e i due sono riusciti a togliere Yamato dalle loro tracce con alcuni trucchi ninja. Ma anche se sono riusciti a scappare da quella che percepivano come una minaccia, Shinobu è stata rapidamente sopraffatta da tutte le altre forze che li inseguivano.

A peggiorare le cose c'era il fatto che King (che ha mostrato il volto in ONE PIECE 1036) aveva ufficialmente assegnato ai Tobi Roppo il compito di rintracciarli e uccidere l'erede di Oden Kozuki per cambiare le sorti della ribellione. Quando Sasaki dei Tobi Roppo e le sue forze bloccano Shinobu, Yamato arriva improvvisamente e salva i due con un Thunder Bagua ben piazzato.

Si tratta di un semplice sottoposto quello sconfitto nella scena in questione, ma questo momento serve anche a mostrare a Momonosuke quanto Yamato sia determinato nel proteggerlo. Sembra persino avere dei dubbi sul fatto che il figlio di Kaido possa davvero essere suo padre. È un momento che sicuramente cambierà ulteriormente il corso della loro relazione.

Ma cosa ne pensate? Vi piace Yamato nell'anime fino a ora? Cosa sperate di vedere dalla new entry nel prosieguo dell'anime? Qua potete vedere l'anteprima dell'episodio 1007 di ONE PIECE. Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri a riguardo nei commenti. In ultimo vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.