ONE PIECE episodio 1007, data di uscita e trailer: una sfida all'ultimo virus

L'arrivo dei Mugiwara e del resto dell'alleanza dei samurai a Onigashima ha, naturalmente, scatenato il caos. Il piano iniziale di Kaido e Big Mom è stato gettato alle ortiche e la loro festa per lanciare la conquista del mondo ha subito uno stop. Tuttavia i piani alti dei pirati delle cento bestie restano in fermento, con Queen in azione.

L'anime è entrato in una nuova fase sancita anche dalla nuova opening di ONE PIECE. Le battaglie si stanno accumulando mentre i Mugiwara mostrano la loro determinazione. Cosa succederà nella prossima puntata?

Il trailer di ONE PIECE 1007 conferma il titolo "L'inseguimento di Zoro! Obiettivo oni di ghiaccio", con lo spadaccino dei pirati di cappello di paglia che si intravede più volte nel filmato disponibile nel tweet in basso. Tuttavia, non è solo: nello stesso luogo c'è anche Apoo, visibilmente scioccato, ma anche Queen, che ormai si gode la sua nuova creazione. Chopper, Hyogoro e gli altri potrebbero essere destinati a scelte infauste.

Gran parte dello scenario è dedicato a loro e agli altri pirati e samurai che si trovano nel piano centrale, mentre in qualche altra scena si intravedono Yamato e Sasaki. ONE PIECE 1007 debutterà su Crunchyroll domenica 23 gennaio 2022.