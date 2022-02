ONE PIECE episodio 1009: Carrot cerca vendetta liberando la forma Sulong

L'anime si sta facendo strada attraverso la guerra a Onigashima: Luffy e le forze ribelli stanno entrando nei loro rispettivi combattimenti per questa prima grande fase della guerra. Con gli scontri che continuano a svolgersi per tutta l'isola nella recente serie di episodi, gli occhi sono puntati sulla ricomparsa della forma Sulong di ONE PIECE.

Questo include Carrot e i Mink, che hanno i loro conti ancora da regolare. Anche se è stata una parte importante dell'arco narrativo di Whole Cake Island, Carrot ha occupato un posto relativamente di secondo piano quando l'arco narrativo dell'Isola di Wano ha preso piede, ma questo è destinato a cambiare abbastanza presto.

L'episodio precedente della serie aveva anticipato che si sarebbe trovata faccia a faccia con Perospero ancora una volta, dopo la loro ultima interazione durante l'arco narrativo precedente, e l'ultimo episodio ha portato a compimento tutto ciò, preparando il suo grande ritorno contro il membro della Famiglia Charlotte, mentre si prepara alla sua attesa vendetta.

L'episodio 1009 della serie vede Carrot imbattersi in Perospero e mentre capisce che ha bisogno di risparmiare tutte le sue forze per aiutare gli altri Mink e i Nove Foderi Rossi contro Kaido, viene immediatamente riportata a quando Pedro si era sacrificato per fermare il membro della Famiglia Charlotte. Pedro si era fatto saltare in aria per dare a Luffy e agli altri il tempo di fuggire, ma si è presto rivelato essere solo un breve contrattempo per Perospero, dato che lo aveva solo temporaneamente bloccato prima che continuasse a dare la caccia ai pirati poco dopo.

Con ciò chiaro in testa, si sofferma per un po' prima di scatenare il suo potere Sulong per aiutare a salvare Marco e attaccare Perospero. Lui riconosce immediatamente Carrot come colei che gli ha dato così tanti problemi nell'arco precedente, e presto sembra che daranno il via alla loro tanto desiderato scontro vendicativo. Sfortunatamente, non avverrà prima dei prossimi episodi di ONE PIECE in cui vedremo se Carrot potrà avere successo o meno nell'ottenere la sua tanto desiderata vendetta per Pedro.

Siete contenti di vedere ancora una volta la forma Sulong di Carrot nell'anime? Cosa sperate di vedere da Carrot nel prosieguo dell'arco narrativo? Avete visto i primi indizi sul Frutto del Diavolo di Yamato in ONE PIECE 1009? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.