ONE PIECE episodio 1009, primi inidizi sul Frutto del Diavolo di Yamato

La guerra su Onigashima sta iniziando a scaldarsi nell'anime di ONE PIECE, dato che molti tra i Cappello di Paglia e i loro vari alleati sono entrati nei loro rispettivi combattimenti della saga. In mezzo a tutto questo c'è stata una delle più avvincenti novità della serie: il figlio di Kaido, Yamato che sembra nascondere un grande potere.

Quest'ultimo non solo si è rivelato essere dalla parte di Luffy e delle forze ribelli, ma ha mostrato di avere una forza degna del padre. Questo risulta particolarmente vero nell'ultimo episodio.

A rendere le cose ancora più intriganti è stato il fatto che più abbiamo avuto modo di vedere Yamato in azione, più il nuovo combattente è stato in grado di mostrare le sue abilità. Ad esempio, quando Yamato ha giurato di voler proteggere Momonosuke e Shinobu a tutti i costi, e l'ultimo episodio ha portato tutto questo a un livello successivo, dando ai fan dell'anime un primo sguardo al vero potere che Yamato ha a disposizione. Potete vedere sopra un video pubblicato da Crunchyroll con i primi indizi sul potere del Frutto del Diavolo di Yamato.

L'episodio 1009 della serie continua l'attacco di Sasaki dei Tobi Roppo contro Momonosuke e Shinobu, ma Yamato ha fatto tutto ciò che era in suo potere per fermare l'assalto corazzato. È più facile a dirsi che a farsi, dato che il gruppo di Sasaki è stato equipaggiato con potenti armi e scudi, e anche la forza bruta non è stata in grado di intaccare realmente Sasaki o la sua squadra. A rendere le cose più difficili c'è il fatto che deve anche proteggere Momonosuke nel frattempo, ed è proprio per questo che si è ritrovato dover scatenare il proprio vero potere.

Yamato decide di fare sul serio e inizia a sviluppare un potente fuoco dall'interno. Con la crescita di una serie di denti aguzzi, un anello di fuoco si forma intorno a Yamato ed è chiaro che il lottatore ha intenzione di scatenare il suo potere del Frutto del Diavolo. Prima che ciò accada, però, si mostra Franky che è arrivato sulla scena appena in tempo per distrarre temporaneamente Sasaki e dare a Yamato e agli altri l'apertura necessaria per sfuggire all'assalto del Tobi Roppo.

Ma cosa ne pensate? Non vedete l'ora di vedere di più di quello che Yamato può fare nei prossimi episodi? Nell'ultimo episodio di ONE PIECE vi è piaciuto il ritorno della forma Sulong di Carrot e quella di Wanda? Cosa aspettate di più dai prossimi episodi di ONE PIECE? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto e vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.