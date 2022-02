ONE PIECE episodio 1009: trailer e data di uscita, è il turno di Yamato

Onigashima sta entrando sempre di più nel vivo nell'anime di ONE PIECE. La ciurma di cappello di paglia è entrata in azione insieme agli alleati, ma al contempo ha trovato anche degli aiuti a sorpresa, tuttavia sono anche arrivati ulteriori rivali da affrontare che non erano previsti nel piano originale.

Yamato ormai ha preso le parti dei Mugiwara e sta girando a destra e a sinistra seguendo le richieste di Rufy. Dall'altra invece i pirati di Big Mom si sono avvicinati e uno di essi è riuscito a sbarcare a Onigashima. Il trailer di ONE PIECE 1009 si concentra proprio su queste figure. Il video disponibile in basso ci mostra l'armata di Sasaki, con i suoi pirati armati di scudi e cannoni che prendono di mira Yamato. Come se non bastasse, c'è anche un Number nei paraggi. In un'altra area dell'isola, Carrot e Wanda sono alle prese con il loro avversario, decidendo di dare il massimo. Infine si intravedono anche Usopp e Nami, con i due che ottengono un aiuto insperato dopo le vicende dello scorso episodio di ONE PIECE dove rischiavano di lasciarci le penne contro i due Tobi Roppo Ulti e Page One.

ONE PIECE 1009 verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 6 febbraio 2022 e si intitolerà "L'assalto di Sasaki - La divisione corazzata contro Yamato".