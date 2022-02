ONE PIECE episodio 1010, nello scontro fra supernove i riflettori sono puntati su Zoro

L'anime di ONE PIECE si sta facendo strada nella guerra su Onigashima, e sta mettendo a posto ogni pezzo per la prima grande fase della guerra. Luffy e gli altri Cappello di Paglia stanno incontrando i loro primi grandi avversari della saga finora, e ogni episodio ha reso questi combattimenti sempre più vicini.

Un caso particolare è quello di Luffy e Zoro, tuttavia, dato che il loro obiettivo principale finora è stato quello di farsi strada verso la cima della Cupola del Teschio. Zoro ha già avuto alcuni momenti memorabili in questa guerra, in quanto ci sono state delle anticipazioni su quanto sia grande il suo potere e il potenziale di questo, e l'ultimo episodio offre un breve assaggio di questa forza con un momento molto vistoso che vede Zoro mettere fine al "gioco" mortale che Queen sta scatenando.

Mentre concentrava tutti i suoi sforzi per abbattere Apoo, l'anime ha fatto di tutto per mostrare l'abilità di Zoro in un modo piuttosto appariscente. Potete vederlo in azione nel video condiviso da Crunchyroll.

L'episodio 1010 della serie ha continuato molti dei combattimenti che sono scoppiati a Onigashima e finora il fulcro dei suoi eventi è stato il grande scontro di Chopper con Queen al piano delle esibizioni. Dopo aver liberato la Piaga degli Oni di Ghiaccio sia sulle forze ribelli che sui suoi stessi compagni dei Pirati delle Cento Bestie, il piano è stato sommerso dal caos tanto più la piaga si è diffusa.

Queen ha dato ad Apoo gli anticorpi per curare la malattia, ma Apoo è scappato per evitare di essere catturato. Questo fino a quando non è stato coinvolto Zoro. Avendo avuto un indizio importante che la lotta contro Kaido sul tetto stava andando male, Zoro si rende conto di averne avuto abbastanza del piano delle esibizioni e cerca di arrivare al tetto.

Prima di farlo, però, colpisce rapidamente Apoo con un vistoso attacco simile a una tigre, eliminando l'ex membro della Generazione Peggiore prima ancora che possa reagire. Passa poi gli anticorpi a Chopper, lasciando il resto al suo compagno di ciurma. Zoro ora punta ancora il tetto.

Cosa ne pensate? Vi è piaciuto vedere questa dimostrazione dell'abilità di Zoro? Vi sta piacendo la guerra su Onigashima nell'anime di ONE PIECE finora? Cosa vorreste vedere nel prossimo episodio? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di ONE PIECE su MANGA Plus.

In ultimo vi lasciamo con la data di uscita e le teorie sul capitolo 1041 di ONE PIECE.