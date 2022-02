ONE PIECE episodio 1012, trailer e data di uscita: la scoperta di Chopper

Continua la battaglia a Onigashima, con diversi pirati che sono entrati in combattimenti 1 VS 1 contro gli avversari più forti. Ma ci sono ancora tante trame da sviluppare e situazioni da dirimere per i protagonisti di ONE PIECE. Mentre Rufy continua a salire su per il teschio, gran parte degli eventi accadono nell'area centrale.

Mentre all'esterno continua lo scontro di Carrot e Wanda, nell'arena centrale Zoro ha messo le mani sugli anticorpi del virus che sta facendo strage di guerrieri, sia tra i samurai che tra i pirati delle cento bestie. Il trailer di ONE PIECE 1012, episodio che è stato intitolato "Una mossa stravolgente! Le fiamme di Marco la Fenice", vediamo altri seguaci di Hyogoro che sono succubi della maledizione di ghiaccio. Anche Chopper ormai sembra in una brutta situazione, con metà del corpo congelata.

La renna umana dei Mugiwara però scopre che il fuoco può rallentare la propagazione del virus. Per questo chiede l'aiuto di Marco la Fenice che inizia a librarsi in cielo e col suo potere cerca di spargere fiamme per arrestare questa propagazione, dando più tempo a Chopper per fabbricare il siero che salverà tutti. Queen è arrabbiato, cosa succederà nel prossimo episodio? ONE PIECE 1012 sarà pubblicato su Crunchyroll domenica 27 febbraio 2022.