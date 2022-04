ONE PIECE 1015 trailer e data di uscita: anticipazioni dall'episodio epico tanto atteso

Inizialmente, l'episodio 1015 di ONE PIECE era programmato per marzo. L'anime procedeva spedito sui suoi binari, adattando i capitoli del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. L'attacco hacker ai danni di Toei Animation è stato però imprevedibile e molto deleterio, scombinando completamente i piani della compagnia.

Ciò ha portato a un rinvio di diversi anime, compreso quello con Rufy e compagnia, costretto ai box per un mese. L'attesa si è conclusa e ONE PIECE è tornato con l'episodio 1014.Il pirata col cappello di paglia sta continuando a salire le scale, avvicinandosi sempre di più alla cima di Onigashima, dove sa che stanno combattendo Kaido e i Nove Foderi Rossi. In questo modo potrà finalmente salvarli e riprendersi la rivincita sull'imperatore.

Il trailer di ONE PIECE 1015 trasuda già epicità. Questo è uno degli episodi più attesi da parte di chi ha già letto il manga, che vuole vedere in movimento le scene dell'incredibile capitolo 1000 del manga. Basta il video in basso per comprendere che si è davanti a un episodio dove gli animatori hanno passato molto tempo, lavorando anche sulle più piccole animazioni. Rufy e alcuni suoi alleati arrivano sulla cima del teschio di Onigashima dove ad aspettarli ci sono Kaido e Big Mom. Uno scontro sensazionale tra nuova e vecchia generazione.

ONE PIECE 1015 verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 24 marzo 2022 e si intitolerà "Rufy Cappello di paglia - Colui che diventerà il re dei pirati".