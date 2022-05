ONE PIECE episodio 1017: trailer e data di uscita per la battaglia tra i grandi pirati

Ormai è passata qualche settimana dalla trasmissione dell'acclamato ONE PIECE 1015, un episodio che ha portato finalmente Rufy e gli altri alleati in cima a Onigashima per affrontare Kaido e Big Mom. Il pirata col cappello di paglia ha reso chiarissime le sue intenzioni sferrando un micidiale pugno a Kaido, che è rimasto a terra.

La sorpresa però svanisce in pochi secondi dato che un personaggio del calibro dell'imperatore non si fa mettere definitivamente KO da un colpo del genere. Così in ONE PIECE ha inizio il vero scontro che vede da una parte la nuova generazione composta da Rufy, Zoro, Kid, Law e Killer, dall'altra la vecchia generazione con i due imperatori Big Mom e Kaido, uno di fianco all'altro dopo decenni di lotte.

Se già ONE PIECE 1016 aveva mostrato un combattimento fin dalle prime anticipazioni, il prossimo episodio non sarà da meno. Il trailer di ONE PIECE 1017 vede un nuovo assalto della peggiore delle generazioni, con i cinque pirati che attaccano i due imperatori con le loro mosse. La puntata si intitolerà "Grande Raffica di Abilità! L'Assalto della Peggiore delle Generazioni!" e verrà trasmessa in Giappone e su Crunchyroll domenica 15 maggio 2022. Sarà ancora un tripudio di azione per tutti.