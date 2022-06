ONE PIECE episodio 1021, trailer e data di uscita: la grande battaglia di Nico Robin

Mentre il manga giunge a un punto importante, l'anime di ONE PIECE continua ad andare avanti. Ormai la guerra è entrata nel vivo con la generazione terribile che sta sfidando Kaido e Big Mom sul tetto di Onigashima. Ai piani inferiori però la battaglia non è da meno, con tutti gli ufficiali di entrambi gli schieramenti che hanno preso posizione.

Quello più in difficoltà, per ora, è stato Sanji: attirato dalle silhouette femminili delle serve di Black Maria, il povero cuoco dei mugiwara è finito in una trappola. Lo scorso episodio di ONE PIECE si è concentrato proprio su di lui e sui suoi lamenti e urla d'aiuto. Quasi come per cedere al ricatto, Sanji chiama Nico Robin che compare e inizia il suo scontro, in compagnia di Brook.

In ONE PIECE 1021 ci sarà il turno di Nico Robin contro Black Maria. L'archeologa in ciurma ha avuto le sue battaglie da quando è entrata nei mugiwara, ma mai uno scontro è stato così impegnativo, di conseguenza si vedrà finalmente in azione. Il trailer lo mette bene in chiaro: le due inizieranno a battersi per vincere. Ci sarà spazio ovviamente anche per altri fronti.

Mentre Sanji barcolla, Yamato e Carrot tornano in azione, anche se solo la mink è in battaglia, impegnata contro un tenace Perospero. ONE PIECE 1021 si intitolerà "Lo Spank colpisce impetuoso! Le disavventure romantiche di Sanji!" e verrà pubblicato su Crunchyroll domenica 12 giugno 2022.