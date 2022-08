ONE PIECE episodio 1030: il trailer per il nuovo special di RED con Uta e Rufy

Dopo mesi di trailer, materiale promozionale, interviste e informazioni di vario genere, in Giappone hanno potuto godersi il nuovo film dedicato a ONE PIECE. Il successo di ONE PIECE: RED nei botteghini è stato pressoché immediato, con la pellicola che ha visto molti biglietti staccati fin dai primissimi giorni.

In contemporanea però, l'anime di ONE PIECE ha previsto anche una variazione momentanea nel suo percorso. Come accaduto per i precedenti film Gold, STAMPEDE, e non solo, Toei Animation ha deciso di fermarsi momentaneamente ad agosto dal narrare la guerra di Onigashima, così da dedicare alcuni episodi speciali a ONE PIECE: RED e, in particolare, a Uta. Nella storia iniziata con l'episodio 1029, distribuito il 14 agosto, è partita la storia con Rufy e Uta da bambini.

I due si conoscevano quindi da prima del film e questa conoscenza continuerà anche in ONE PIECE 1030 come mostra il trailer. Questo episodio originale intitolato "La promessa di una nuova genesi! Rufy e Uta" è disponibile nel tweet in basso, dove il giovanissimo cappello di paglia e la musicista della ciurma dei pirati del rosso sembrano dover affrontare nuove difficoltà.

L'episodio 1030 di ONE PIECE dedicato a ONE PIECE: RED verrà reso disponibile sulle piattaforme di streaming domenica 21 agosto 2022.