ONE PIECE episodio 1062, Zoro VS King è un capolavoro: il finale in questo video epico

Onigashima ha segnato un nuovo grande scontro per l'intera ciurma di cappello di paglia. Nel Nuovo Mondo non c'erano stati nemici all'altezza, né scontri che hanno visto l'intera ciurma scontrarsi contro i nemici di turno. Né sull'isola degli uomini pesce né su Punk Hazard o Dressrosa c'è stata una sfida come quella attuale in ONE PIECE.

Il climax della saga dell'anime di ONE PIECE si sta avvicinando, con gli scontri tra i grandi ufficiali delle due ciurme. Oltre Kaido, che tiene in piedi una sfida contro Rufy, sono rimaste due calamità da affrontare. Sanji si sta occupando di Queen, ma lo scontro che ha tenuto più in hype il pubblico è stato quello di Zoro VS King. I due vice capitani hanno dovuto attendere una settimana in più, ma alla fine il 21 maggio 2023 è stato trasmesso il tanto atteso ONE PIECE 1062.

Da quando Toei Animation ha cambiato direzione artistica per l'anime, in tanti sono rimasti allibiti per la qualità dell'animazione e delle scene. Questo scontro sembra aver portato la serie all'apice qualitativo, e lo si può vedere nel video in basso pubblicato su Twitter che mostra il finale dello scontro tra Zoro e King. In questo frangente, King si prepara al suo attacco sfruttando i suoi poteri da lunariano, incrementando le fiamme e lanciando un'ondata di draghi incendiari che distruggono tutto, ma non Zoro.

Lo spadaccino della ciurma di cappello di paglia sfodera tutte le sue tre spade e l'haki che ha a disposizione per affettare draghi e nemico, proclamandosi il re dell'inferno e vincendo la battaglia. Un momento epico di ONE PIECE che verrà sicuramente ricordato, ma la saga non è ancora finita.